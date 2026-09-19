कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी की कनेक्टिविटी को होगी बेहतर, 29 किमी फोरलेन से आसान होगी कार्बेट पार्क की राह

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। लोनिवि की योजना के परवान चढ़ने पर पर्यटकों के लिए कार्बेट की राह आसान होने के साथ हल्द्वानी तक का सफर जाम मुक्त होने के कारण आरामदायक भी रहेगा।

कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कालाढूंगी तक 29 किमी लंबी सड़क को टू लेन से फोरलने करने की कवायद शुरू हो चुकी है। विभागीय स्तर पर इसे लेकर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर वनभूमि के साथ ही निजी भूमि की पैमाइश भी की जाएगी। ताकि भूमि अधिग्रहण हो सके।

29 किमी लंबी सड़क होगी फोरलेन हल्द्वानी से कालाढूंगी के बीच आबादी लगातार बढ़ रही है। कालाढूंगी में मुख्य बाजार और तहसील होने के कारण रोजाना यहां भीड़ की स्थिति रहती है। दूसरी तरफ हल्द्वानी के रास्ते कार्बेट जाने वाले पर्यटकों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है।

ईई प्रत्यूष कुमार के अनुसार भविष्य में फोरलेन करने को लेकर विभागीय स्तर पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। जिसके बाद डामर वाला हिस्सा 14 मीटर हो जाएगा। कालाढूंगी से रामनगर की दूरी करीब 29 किमी है। पूर्व में ट्रैफिक सर्वे के दौरान लामाचौड़ क्षेत्र में रोजाना 9729 और कालाढूंगी से आगे स्थित नयागांव इलाके में 21870 वाहनों की आवाजाही सामने आई है।