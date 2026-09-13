कैंची धाम में एक दिन में पहुंचे 30 हजार से ज्यादा भक्त, हाईवे पर वाहनों का दबाव...कई घंटे थमी रफ्तार

संवाद सूत्र, गरमपानी । विकेंड पर कैंची धाम में आस्था का सैलाब उमड़ने व हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने से सुबह से शाम तक वाहन रेंगते रहे। कई घंटे वाहनों की रफ्तार थमी रही।

मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों को आवाजाही करने वाले यात्रियों को जाम से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रद्धालु ने कई किमी दूर से पैदल ही मंदिर की दूरी नापी। कैंची, खैरना व भवाली पुलिस की टीम भी यातायात सुचारु कराने को जूझती रही।

सुबह से ही बाबा भक्तों की कतार शनिवार को कैंची धाम में सुबह से ही बाबा भक्तों की कतार लगी रही। दिन चढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में पहुंच गई। शाम तक तीस हजार से भी अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से अल्मोड़ा हाईवे पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। घंटों तक वाहन रेंगते रहे।

जाम की समस्या से परेशान होकर कई श्रद्धालु कई किमी दूर से ही पैदल कैंची मंदिर पहुंचने को मजबूर हो गए। जाम में फंसे लोगों ने भी जाम की समस्या का स्थाई समाधान न होने पर गहरी नाराजगी जताई। आरोप लगाया की जाम से तमाम परेशानियों से जुझना पड़ रहा है बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा।

विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने व्यवस्था में सुधार को ठोस कदम उठाए जाने की मांग उठाई है। कोतवाल भवाली प्रकाश मेहरा के अनुसार वाहनों का दबाव बढ़ने व हाईवे पर जगह जगह गिरे मलबे के कारण वन वे आवाजाही से जाम की स्थिति बनी। बामुश्किल व्यवस्था दुरुस्त की गई।