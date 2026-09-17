क्या है काठगोदाम-हनुमानगढ़ी रोपवे प्रोजेक्ट? 375 रुपए में पहुंचेंगे नैनीताल... कैंची धाम तक होगा विस्तार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। Uttarakhand Tourism:देश-दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र कैंची धाम की वजह से काठगोदाम टू नैनीताल (हनुमानगढ़ी) रोपवे प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव होगा। पिछले नौ महीने में करीब 50 लाख लोग मंदिर में दर्शन को आ चुके हैं।

पर्वतीय सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने और लोगों को परिवहन का नया विकल्प देने के लिए अब काठगोदाम और ज्योलीकोट से कैंचीधाम तक रोपवे सुविधा की कवायद शुरू हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। अहम प्रोजेक्ट को लेकर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को सर्किट हाउस में अफसरों संग बैठक की। रेलवे स्टेशन से रोडवेज परिसर के बीच 250 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज भी तैयार होगा, ताकि ट्रेन से उतरने के बाद लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सीधा रोपवे स्टेशन तक पहुंच सकें।

प्रमुख सचिव के अनुसार सीएम के निर्देश हैं कि आगे प्रोजेक्ट कैसे तय होगा, बदलाव के बाद क्या स्थिति रहेगी, भूमि अधिग्रहण और निर्माण से जुड़े बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जानी है। अफसरों के अनुसार दो रास्तों से लोग कैंचीधाम पहुंच रहे हैं। काठगोदाम से ज्योलीकोट और भीमताल होकर और कालाढूंगी रोड से नैनीताल और ज्योलीकोट से वाया भवाली के रास्ते।

काठगोदाम और ज्योलीकोट से रोपवे को कैंचीधाम की ओर मोड़ने पर सड़कों का दबाव कम होने के साथ ही श्रद्धालुओं को दूसरा विकल्प भी मिलेगा। वर्तमान में ज्योलीकोट से मंदिर की सड़क दूरी करीब 24 किमी है। रोपवे से दूरी कम हो जाएगी। बैठक में डीएम ललित मोहन रयाल, एडीएम सौरव असवाल, डीएफओ ध्रुव सिंह मर्तोलिया, मुख्य अभियंता पीएस बृजवाल आदि मौजूद थे।्र

रोजाना औसतन 18 हजार पहुंच रहे नैनीताल कालाढूंगी से वाया मंगोली और काठगोदाम से ज्योलीकोट होकर रोजाना औसतन 18 हजार लोग नैनीताल पहुंचते हैं। कालाढूंगी की ओर से साढ़े नौ हजार और हल्द्वानी से नौ हजार की संख्या है। सड़कों को दबाव मुक्त करने के लिए राज्य सरकार रोपवे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना चाहती है।

नैनीताल का किराया 375, हर घंटे 1800 को सवारी अफसरों के अनुसार रोपवे हर घंटे एक दिशा से 1800 लोगों को काठगोदाम से हनुमानगढ़ी पहुंचाएगी। दस घंटे संचालन के हिसाब से अधिकतम संख्या 18 हजार पहुंच जाएगी। प्रति व्यक्ति किराया 375 रुपये रखा गया है। अफसरों का अनुमान है कि रोपवे बनने पर करीब 60 प्रतिशत ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा।

काठगोदाम, रानीबाग से ज्योलीकोट तक पार्किंग रोपवे पर चढ़ने के लिए पर्यटकों को निजी कार या टैक्सी को खड़ा करना होगा। इसलिए पार्किंग निर्माण जरूरी है। सबसे बड़ी पार्किंग रानीबाग में होगी। बंद हो चुकी एचएमटी फैक्ट्री परिसर का बड़ा हिस्सा काम में आएगा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन, रोपवे के शुरुआती केंद्र रोडवेज परिसर, ज्योलीकोट तक में पार्किंग बनाई जाएगी। भवाली से पहले सेनिटोरियम के पास भी संभावना तलाशी जा रही है। वनभूमि से जुड़ा मामला सामने आने पर लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी।

सरकारी, फारेस्ट संग निजी भूमि भी चाहिए काठगोदाम से नैनीताल तक 14.9 किमी रोपवे के लिए कुल 11.03 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 6.62 हेक्टेयर जमीन सरकारी विभागों के स्वामित्व से जुड़ी है। 3.60 हेक्टेयर फारेस्ट तो 0.80 हेक्टेयर निजी भूमि है। रोपवे 50 मिनट में लोगों को सरोवर नगरी पहुंचा देगा।