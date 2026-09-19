नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने किए मां नंदा-सुनंदा के दर्शन

जागरण संवाददाता, नैनीताल। आस्था, भक्ति के साथ उल्लास के आयोजन नंदा देवी महोत्सव में ब्रह्ममुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को दर्शनार्थियों के लिए खोला तो श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा।

खचाखच भरे मंदिर परिसर में इंतजार कर रहे भक्तों को मानो मुंहमांगी मुराद मिल गई। भक्तों ने मां अक्षत, फूल, नारियल चढ़ाकर मां की पूजा अर्चना कर धन धान्य व सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। इस दौरान वेद मंत्रों के उच्चारण से माहौल नंदा मय हो गया।

शनिवार तड़के आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने विधि विधान के साथ मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया। आरती के साथ भक्तों के दर्शन शुरू हुए। माता के दर्शनों के लिए तड़के से ही भक्तों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जो सूरज चढ़ने के साथ और बढ़ती जा रही है।

पुलिस व आयोजक संस्था श्रीराम सेवक सभा के स्वयंसेवक व्यवस्था बनाने में लगे हैं जबकि प्रशासन, पशुपालन विभाग की ओर से चढ़ावे के लिए लाए जा रहे बकरों को मंदिर से 100 मीटर दूर पंजीकरण के बाद भेजा जा रहा। श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद बकरों को वापस ले जा रहे हैं। बहुत से भक्त नारियल चढ़ा रहे हैं। महोत्सव का स्थानीय चैनल की ओर से सीधा प्रसारण किया जा रहा है।