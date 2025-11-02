उत्तराखंड के इन जिलों में चार नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल, राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते आदेश जारी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपति के दो दिनी भ्रमण को लेकर चार नवंबर को नैनीताल और भवाली पालिका क्षेत्र के सभी शासकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।

डीएम ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति के जनपद नैनीताल भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत चार नवंबर को नैनीताल नगर क्षेत्र एवं भवाली नगर पालिका क्षेत्र स्थित समस्त शासकीय विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के काठगोदाम से आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी तक के यात्रा मार्ग से आच्छादित क्षेत्र के विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र अपराह्न एक बजे तक संचालित होंगे।

तीन नवंबर को सभी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को अपने स्तर से संबंधितों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल आ रही पहली राष्ट्रपति व तीसरी देश की संवैधानिक प्रमुख हैं। इससे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद व कार्यवाहक राष्ट्रपति विवि गिरी नैनीताल आ चुके हैं।