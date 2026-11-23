जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक हरीश धामी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया की गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुक़दमे को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुपरस्टार कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में पारित आदेश के अनुसार दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है।

सोमवार को एकलपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओ की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने उनके और कई अन्य लोगों के खिलाफ 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया है। उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 का नोटिस दिए बिना चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।