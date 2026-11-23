जासं, लालकुआं (नैनीताल)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को करीब पौने तीन बजे बिंदुखत्ता पहुंचे। सरस्वती शिशु मंदिर मैदान, संजय नगर में आयोजित लोकथात सांस्कृतिक महोत्सव में पहुंचने पर उनका फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया।

पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने पुष्पवर्षा की, जबकि छोलिया नृत्य दल ने पारंपरिक अंदाज में उनका अभिनंदन किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया और दिवंगत लोकगायक प्रहलाद सिंह मेहरा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने प्रहलाद सिंह मेहरा के परिजनों का भी स्वागत किया। इस दौरान प्रहलाद सिंह मेहरा के भाई मनोहर मेहरा, पुत्र नीरज मेहरा, कमल मेहरा सहित अन्य परिजनों ने मुख्यमंत्री को कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान रणसिंघा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने रणसिंघा बजाकर महोत्सव की शुरुआत की।