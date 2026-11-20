जासं, रामनगर (नैनीताल)। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत उत्तरी जसपुर फाटो के जंगल में मां व चचेरे भाई के साथ बकरी चराने गए युवक की बाघ के हमले में मौत हो गई।

बाघ शव को लगभग दो सौ मीटर दूर ले गया। फायरिंग कर वन कर्मियों ने शव को बरामद किया। शुक्रवार शाम को फाटो निवासी 22 वर्षीय दिलशाद अपनी मां नूरजहां व चचेरे भाई इमरान के साथ बकरी चराने गया था।