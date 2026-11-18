जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नैनीताल जिले की पहचान कभी पर्यटन के लिए होती थी, लेकिन अब यहां की सड़कों पर लगने वाला जाम बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है।

शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था की एक बड़ी वजह सड़क किनारे बेतरतीब खड़े ऑटो और ई-रिक्शा भी हैं। सड़कों पर इनका बढ़ता जमावड़ा शहर की रफ्तार थाम रहा है।

कुल 12,577 ऑटो-ई-रिक्शा पंजीकृत

जिले में सवारी और मालवाहक श्रेणी के कुल 12,577 ऑटो-ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। इनमें 4,554 सवारी ई-रिक्शा, 308 मालवाहक ई-रिक्शा, 7,102 सवारी ऑटो और 613 मालवाहक ऑटो शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों के संचालन के बीच पार्किंग की समुचित व्यवस्था और नियमों का पालन नहीं होने से सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है। मंगलवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में शहर के कई प्रमुख स्थानों पर अव्यवस्था की यही तस्वीर नजर आई।

सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के मुख्य गेट के आसपास, लक्ष्मी सिनेमा हाल के निकट तिराहे पर, कालूसिद्ध मंदिर के पास, बेस अस्पताल और कोतवाली के नजदीक सड़क किनारे ऑटो -ई-रिक्शा की कतारें लगी मिलीं। कई वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े नजर आए। अस्पतालों के आसपास मरीजों और तीमारदारों की आवाजाही के बीच सड़क पर खड़े ये वाहन आवागमन में बाधा बन रहे हैं। वहीं, तिराहों और प्रमुख मार्गों के किनारे इनका जमावड़ा यातायात का दबाव और बढ़ा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि ऑटो चालकों के लिए स्टेडियम रोड, सरगम सिनेमा के सामने, मंगलपड़ाव और भोलानाथ गार्डन में पार्किंग की व्यवस्था है। इसके बावजूद कई चालक निर्धारित स्थलों पर वाहन खड़े करने के बजाय सड़क किनारे ही जमावड़ा लगाए रहते हैं।