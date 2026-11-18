जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में पर्यटकों की पहली पसंद गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में सफेद बाघ व मकाओं के दीदार हो सकेंगे। चिड़ियाघर प्रबंधन पटना व देहरादून चिड़ियाघर से प्राणी एक्सचेंज की कवायद में जुटा हुआ है। दोनों चिड़ियाघरों से पत्राचार के बाद अब सीजेडए से अनुमति मिलने का इंतजार है।

चिड़ियाघर में आयु पूरी कर चुके वन्य जीवों की संख्या घट रही है। इस बीच चिड़ियाघर में आकर्षण बनाये रखने के लिए नये जीवों को लाने के लिए पत्राचार तो किये जा रहे है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही।