जागरण संवाददाता, लालकुआं (नैनीताल)। बिंदुखत्ता के शास्त्री नगर नर्सरी में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब शादी की अधिकांश रस्में पूरी होने के बाद सात फेरों से ठीक पहले दूल्हे ने विवाह करने से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पर अतिरिक्त दहेज मांगने का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को चकलुआ क्षेत्र से बारात बिंदुखत्ता के शास्त्री नगर पहुंची थी। लड़की पक्ष ने बारात का स्वागत किया और सभी रस्में पूरी कर बारातियों को भोजन भी कराया। विवाह की तैयारियां पूरी होने के बाद जब सात फेरों की बारी आई तो दूल्हे ने अचानक शादी करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने अपनी मर्जी न होने की बात कही। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी गहमागहमी हो गई।

दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने कर्ज लेकर शादी की व्यवस्था की थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज का सामान भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद दूल्हे की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। इसी कारण उसने विवाह से इनकार कर दिया।