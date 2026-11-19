जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। बैलपड़ाव के बंदरजूड़ा निवासी पारस बेलवाल के घर गौ माता ने अनोखी खुशियां दी हैं। उनकी गाय ने एक साथ जुड़वा बच्चों (एक बछड़े और एक बछड़ी) को जन्म दिया है। परिवार के लिए यह खुशी और आश्चर्य का विषय बना हुआ है।

परिजनों के अनुसार गौ माता और दोनों नवजात बच्चे पूरी तरह स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। एक साथ जुड़वा बच्चों के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार ने इसे गौ माता का विशेष आशीर्वाद और सौभाग्य बताया है।