नैनीताल में 150 किमी से अधिक चलकर जंगल छाना, 30 कैमरों के फुटेज खंगालने पर भी छात्र अर्नव सिंह का सुराग नहीं

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर की नयना पीक ट्रेकिंग मार्ग से छात्र अर्नव का गुम हो जाना दस दिन बाद भी पहली बना हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ से लेकर वन विभाग की टीमें जंगल का चप्पा-चप्पा छानने के बाद भी निराश है। अब तक टीमें बीते दस दिन में 150 किमी से अधिक चलकर जंगल छान चुकी है।

वहीं, पुलिस ने ट्रेकिंग मार्ग शुरू होने से शहरभर के तीन कैमरों के फुटेज खंगाल चुकी है, लेकिन फिर भी छात्र का कोई सुराग नहीं लग सका। छह नवंबर को बिहार मूल का अर्नव सिंह अपने तीन दोस्तों के साथ घूमने के लिए नयना पीक गया था।

दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी कि अर्नव बीच रास्ते से अचानक गुम हो गया। जिसके बाद से ही एसडीआरएफ, पुलिस, दमकल व वन विभाग की टीमें नैनीताल से पंगोट तक के जंगलों में सर्च अभियान चला चुकी है। रोजाना टीम करीब 15 किमी चलकर छात्र की तलाश कर रही है।

छात्र के दोस्तों को बिना बताए कही चले जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने नयना पीक टिकट काउंटर से शहर के एंट्री प्वाइंट व अन्य सार्वजनिक स्थलों में लगे 30 सीसीटीवी की फुटेज खंगाल ली है, लेकिन छात्र का कुछ पता नहीं लग सका।