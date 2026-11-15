चार दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने आया बिहार का छात्र, नौ दिन से लापता... गुमशुदगी का रहस्य गहराया

जागरण संवाददाता, नैनीताल। नयना पीक की पहाड़ी से ट्रेकिंग के दौरान गुम हुए छात्र अर्नव का नौवें दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया।

शुक्रवार की रात नारायण नगर क्षेत्रवासियों की पहाड़ी के बीच में सफेद रंग की कोई वस्तु चमकने की सूचना पर शनिवार तड़के से एसडीआरएफ, पुलिस व वन विभाग की टीमों ने पहाड़ी पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इधर, छात्र का कोई सुराग नहीं मिलने से पुलिस व उसके स्वजन का हौसला टूटने लगा है।

तमाम टीमें छान चुकी जंगल छह नवंबर को चार दोस्तों के साथ नयना पीक ट्रेक पर गया भीमताल के संस्थान में बीटेक का बिहार निवासी अर्नव सिंह रहस्यमयी तरीके से गुम हो गया था। तमाम टीमें नयना पीक हीं नहीं, कैमल्स बैक, नारायण नगर, गैरीखेत से पंगोट तक के जंगल छान चुकी हैं।