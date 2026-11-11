नैनीताल में दिखेगी टेरारियम की अनूठी दुनिया, लाखों की लागत... हाइड्रोफाइट्स से रूबरू होंगे सैलानी
नैनीताल के नारायण नगर स्थित बॉटनिकल गार्डन में अब पर्यटक जलीय पौधों की अनूठी दुनिया देख सकेंगे।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के नारायण नगर क्षेत्र स्थित बॉटनिकल गार्डन में अब पर्यटक महज औषधीय पौधों से हीं नहीं, बल्कि जलीय वनस्पतियों से भी रूबरू हो सकेंगे। वन विभाग की ओर से बॉटनिकल गार्डन में टेरारियम विकसित किया जा रहा है।
विभाग ने पहले चरण में छोटे से स्तर पर की गई इस पहल को धरातल पर उतारने को निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसमें जलीय पौधों को संरक्षण देने के साथ ही पर्यटकों के दर्शनार्थ भी रखा जाएगा।
जलीय पौधों के संसार
कालाढूंगी रोड पर नारायण नगर क्षेत्र स्थित वन विभाग का बॉटनिकल गार्डन अपनी हरियाली से पर्यटकों को अनूठा अहसास कराता है। वहां दर्जनों प्रजातियों के औषधीय पौधों का संरक्षण करने के साथ ही तितलियों का संसार भी बसता है। अब विभाग इसमें जलीय पौधों के संसार को भी जोड़ने जा रहा है।
डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि बॉटनिकल गार्डन में एक टेरारियम निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था। करीब पांच लाख के इस प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्माण के बाद टेरारियम में जलीय पौधों का संरक्षण करने के साथ ही इसे पर्यटकों के दर्शनार्थ भी खोला जाएगा।