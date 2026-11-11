नैनीताल में दिखेगी टेरारियम की अनूठी दुनिया, लाखों की लागत... हाइड्रोफाइट्स से रूबरू होंगे सैलानी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के नारायण नगर क्षेत्र स्थित बॉटनिकल गार्डन में अब पर्यटक महज औषधीय पौधों से हीं नहीं, बल्कि जलीय वनस्पतियों से भी रूबरू हो सकेंगे। वन विभाग की ओर से बॉटनिकल गार्डन में टेरारियम विकसित किया जा रहा है।

विभाग ने पहले चरण में छोटे से स्तर पर की गई इस पहल को धरातल पर उतारने को निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसमें जलीय पौधों को संरक्षण देने के साथ ही पर्यटकों के दर्शनार्थ भी रखा जाएगा। जलीय पौधों के संसार कालाढूंगी रोड पर नारायण नगर क्षेत्र स्थित वन विभाग का बॉटनिकल गार्डन अपनी हरियाली से पर्यटकों को अनूठा अहसास कराता है। वहां दर्जनों प्रजातियों के औषधीय पौधों का संरक्षण करने के साथ ही तितलियों का संसार भी बसता है। अब विभाग इसमें जलीय पौधों के संसार को भी जोड़ने जा रहा है।