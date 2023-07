अश्लील फोटो-वीडियो भेजने वाले को Uttarakhand High Court ने सुनाई अनोखी सजा, एक माह के भीतर लगाने होंगे 50 पौधे

Uttarakhand High Court हाई कोर्ट ने एक पारिवारिक मित्र युवती को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने पर नैनीताल के एक युवक को अनोखी सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार फेसबुक पर युवती से दोस्ती करने के बाद नैनीताल के नीरज ने उसे अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजना शुरू कर दिया। तीन फरवरी 2021 को उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

Uttarakhand High Court: हाई कोर्ट ने पारिवारिक मित्र युवती को अश्लील फोटो व वीडियो भेजने पर सुनाई अनोखी सजा

