गणेश जोशी, जागरण हल्द्वानी । जैसे केंद्र में भारती के पूर्व प्रधानमंत्री स्‍व अटल बिहारी वाजपेयी को सम्‍मान मिलता था, उसी प्रकार उत्‍तराखंड में पूर्व सीएम नारायण दत्‍त तिवारी की तूती बोलती थी। पक्ष हो या विपक्ष हर नेता उनकी सराहना करता था। कुमाऊं की धरती पर विकास की जो मजबूत नींव आज दिखाई देती है, उसके पीछे ऐसे दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता की भूमिका रही है।

ऐसे विकास पुरुष ने केवल घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय ठोस कार्यों के जरिये क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में नई ऊर्जा भरी। कुमाऊं के लिए मंडी की स्थापना के साथ ही सिडकुल के जरिये औद्योगिक विकास का सपना पूरा किया। इन सबके केंद्र में विकास पुरुष रहे पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सोच थी, जिससे कुमाऊं को नई दिशा मिली। कांग्रेस नेता रहे एनडी की स्मृतियां को जीवंत करने के लिए भाजपा सरकार में मंडी परिषद प्रतिमा स्थापित कर रहा है।

कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी शहर सदियों से व्यापारिक गतिविधियों का ही केंद्र रहा है। शिवालिक पहाड़ों की तलहट पर बसा यह शहर धीरे-धीरे मंडी की तरह विकसित हो गया। पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने मंडी का कार्य व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए वर्ष 1983 में विधिवत रूप से मंडी की स्थापना करवाई। मंडी की स्थापना ने स्थानीय कृषि कारोबार को बढ़ावा दिया। किसानों को सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिला।

मंडी समिति के पार्क में स्थापित होगी प्रतिमा कुमाऊं के लिए तिवारी का योगदान केवल मंडी तक नहीं सीमित नहीं था। उनके प्रयास से रानीबाग में एचमएटी फैक्ट्री, बरेली रोड पर सोयाबीन फैक्ट्री, लालकुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर के अलावा रुद्रपुर में उत्तराखंड राज्य आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) स्थापित हुआ। इसके साथ ही डा. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय (एसटीएच) और बाद में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना के जरिये कुमाऊं में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। जबकि कुमाऊं मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन एसटीएच की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाया और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्यकर्मियों के रोजगार के नए अवसर भी खोले।