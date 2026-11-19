व्यस्तता के कारण सार्वजनिक चुनावी चर्चाओं से दूरी बनाने वाली मातृशक्ति ने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि, प्रदेश के चार मैदानी जिलों नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में वोट देने में पुरुष आगे रहे।

2019 के लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार मतदान प्रतिशत के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। लोकतंत्र में यह अहम और जरूरी बदलाव था। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के माहौल और सुविधाओं का होना भी इसकी एक वजह है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने, सरकारी योजनाओं से स्वरोजगार हासिल करने और निजी से लेकर सरकारी क्षेत्र तक उनकी भागीदारी बढ़ी है। आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने से उनमें स्वतंत्र राजनीतिक सोच भी विकसित हो गई है। वे जानती हैं कि सरकार की नीतियां कैसे उन्हें व उनके परिवार को प्रभावित कर सकती हैं। किस दल का झुकाव उनके मुद्दों की तरफ है और कौन उनके आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए नीति बनाएगा। ये सब वे भली-भांति जानती हैं इसलिए अब वे परिवार या पड़ोसियों के कहने पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी उनका मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। - डा. सरोज पालीवाल, सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र), डीएसबी परिसर, नैनीताल

उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं के हितों से जुड़ी नीति का निर्धारण सरकार की जिम्मेदारी है। किस फैसले का उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये समझ विकसित हो चुकी है। यही वजह है कि पंचायत, निकाय, लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर उनमें विशेष दिलचस्पी रहती है। - पुष्पा पढालनी, अध्यक्ष एकता स्वयं सहायता समूह