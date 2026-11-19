राज्य ब्यूरो, देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत 20 से 27 नवंबर तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची की गहन जांच करेंगे। इस दौरान एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों, अपात्र प्रविष्टियों और मतदाताओं के विवरण में मिली त्रुटियों को चिह्नित कर नियमानुसार दुरुस्त किया जाएगा।

प्रदेश में एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) चल रहा है। इसी कड़ी में अब आयोग अपने स्तर से विशेष अभियान चला रहा है। यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों और अन्य विसंगतियों को दूर करना है, ताकि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटाने और संशोधन के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके लिए नए मतदाता फॉर्म-छह, नाम हटाने के लिए फॉर्म-सात और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-आठ भर सकते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों अथवा एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार दर्ज नहीं हो सकता। है।