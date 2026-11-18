विकास गुसाईं, देहरादून। उत्तराखंड में बीते दस वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं की संख्या में सात जिलों में गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि महिला मतदाता मतदान के मामले में लगातार पुरुषों से आगे रही हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनकी संख्या का घटना चुनाव प्रबंधन और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है।

चमोली से लेकर अल्मोड़ा तक आठ जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। हालांकि, प्रदेश की कुल मतदाता संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी पर इसका खास असर नहीं पड़ा है और यह दस वर्ष पहले की तरह लगभग 47 प्रतिशत बनी हुई है।

पुरुष मतदाताओं में से 62 प्रतिशत ने किया मतदान प्रदेश में चुनावों में महिला मतदाता अहम भूमिका निभाती हैं। संख्या में पुरुषों से कम होने के बावजूद वोट करने में ये हमेशा उनसे आगे रहती हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल महिला मतदाताओं में से 69 प्रतिशत ने तो पुरुष मतदाताओं में से 62 प्रतिशत ने मतदान किया था।

2022 के विधानसभा चुनाव में 67 प्रतिशत महिला मतदाता और 62 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया था। इस वर्ष की हाल ही में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची पर नजर डालें तो वर्ष 2017 की मतदाता सूची से तुलना में चमोली, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में महिला मतदाताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है।

यद्यपि, महिला मतदाताओं संख्या में उतार-चढ़ाव के बावजूद प्रदेश के कुल मतदाताओं में महिलाओं का अनुपात लगभग 47 प्रतिशत पर बना हुआ है। इनकी सही संख्या चार जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद सामने आएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है। इसमें अभी मतदाताओं की संख्या में अंतर आ सकता है।