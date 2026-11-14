उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा रोडमैप, प्रदेश कार्यालय में बैठक रविवार को

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। संगठन की अब तक की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक आयोजित होगी।

इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी राम माधव, प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन, प्रदेश सह प्रभारी एवं नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष शामिल होंगे।

बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की अब तक की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। संगठन स्तर पर तय किए गए लक्ष्यों की प्रगति, पार्टी के कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ चुनाव से पहले की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी।