राज्य ब्यूरो, देहरादून। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने अब संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। हरिद्वार में होने जा रही विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति में इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। कार्यसमिति के एजेंडे में केवल सरकार के पांच साल के कामकाज का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना ही नहीं, बल्कि संगठन की चुनावी जिम्मेदारियां तय करना, बूथ सशक्तीकरण और सभी 70 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए प्रयास करना भी शामिल है।

सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई तैयारी बैठक में प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन ने स्पष्ट किया कि चुनाव मैदान में भले ही 70 प्रत्याशी होंगे, लेकिन चुनाव पूरी पार्टी को लड़ना है। पार्टी चाहती है कि प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर मोर्चों, प्रकोष्ठों, विधायकों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक चुनावी अभियान की जिम्मेदारी पहुंचे। इस कार्यसमिति के जरिये भाजपा सरकार के कामकाज को भी चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने की तैयारी में है।

मेनन ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि प्रदेश और देश को विकसित बनाने के लिए भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार बननी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन को किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेने की नसीहत दी। कहा, कार्यसमिति में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे प्रदेश के चुनावी एजेंडे को राष्ट्रीय नेतृत्व के संदेश और संगठनात्मक रणनीति से जोड़ने की कोशिश होगी।