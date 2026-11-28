प्रकाश जोशी, लालकुआं। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की दिशा में शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरदून में हुई कैबिनेट बैठक में बिंदुखत्ता सहित वन भूमि पर बसे क्षेत्रों को डी-नोटिफाई करने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई।

अब राज्य सरकार इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र की स्वीकृति और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के बाद राजस्व गांव बनने की राह आगे बढ़ सकेगी। करीब 3470 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बिंदुखत्ता की 32 बस्तियों में लगभग 70 हजार आबादी निवास करती है। करीब 12 हजार परिवार दशकों से यहां बसे हैं, लेकिन राजस्व गांव का दर्जा न होने के कारण भू स्वामित्व, राजस्व अभिलेखों और विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार जैसी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं, लेकिन जमीन के अधिकार और राजस्व पहचान का मुद्दा लंबे समय से अधर में है। पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुका है केंद्र राज्य बनने के बाद बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्य सचिव डा. आरएस टोलिया ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। वर्ष 2007-08 में वन विभाग ने भी बस्तियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव भेजा, जिसे वर्ष 2014 में केंद्र ने अस्वीकार कर दिया।

तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने 2009, रमेश पोखरियाल निशंक ने 2011 और हरीश रावत ने 2015 में राजस्व गांव बनाने की घोषणा की थी। हरीश रावत सरकार ने बिंदुखत्ता को नगर पालिका का दर्जा भी दिया, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 फरवरी 2024 को भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की घोषणा की थी। वन अधिकार अधिनियम के तहत 11,703 परिवारों का सामूहिक दावा 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने स्वीकार कर शासन को भेजा था, लेकिन बाद में उसे पुनः परीक्षण के लिए वापस भेज दिया गया।