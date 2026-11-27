राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने वन भूमि में बसे बिंदुखत्ता, बापुग्राम, बग्गाचौवन व अंजनी (बिनसर) की भूमि अनारक्षित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है।

वन विभाग भूमि को अनारक्षित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा। चारों क्षेत्रों के लोग लंबे समय से राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं। भूमि अनारक्षित होने से इसका मार्ग प्रशस्त होगा।

लंबे समय से चली आ रही थी मांग

विगत सोमवार को बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यह क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षा है। सरकार इस दिशा में ठोस प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है और केंद्र सरकार से लगातार संवाद किया जा रहा है।