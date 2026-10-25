बिंदुखत्ता राजस्व गांव की मांग को लेकर हल्द्वानी में महारैली, 20 दिसंबर को हजारों लोग करेंगे हल्ला-बोल

संवाद सहयोगी, लालकुआं (नैनीताल) । बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने, गौला नदी पर स्थायी तटबंध बनाने और अन्य मांगों को लेकर क्षेत्र में आंदोलन तेज हो गया है। तहसील में वन अधिकार संगठन के नेतृत्व में धरना 20वें दिन पहुंच गया, जबकि कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के बैनर तले शहीद स्मारक में क्रमिक अनशन 23वें दिन भी जारी रहा।

वन अधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने बताया कि ग्रामीणों की बैठक में आंदोलन के अगले चरण में 20 दिसंबर को हल्द्वानी में विशाल महारैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें नैनीताल जिले के वन क्षेत्रों में अधिकारों के लिए संघर्षरत समितियों और ग्रामीणों को आमंत्रित किया जाएगा।