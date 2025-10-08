उत्तराखंड बोर्ड दसवीं और बारहवीं के प्रश्नपत्रों में बदलाव करने जा रहा है। छात्रों की बौद्धिक और तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रश्नपत्रों में नए प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। विषय विशेषज्ञों ने नए प्रश्नपत्रों के डिजाइन को अंतिम रूप दिया है जिसमें कथन कारण दक्षता आधारित और केस स्टडी जैसे प्रश्न शामिल होंगे। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के परंपरागत प्रश्नपत्रों में अब नया बदलाव देखने को मिलेगा। बोर्ड छात्र-छात्राओं की बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता को विकसित करने के लिए उत्तराखंड बोर्ड में नई कवायद शुरू हो गई है।

अब अभ्यर्थी किसी पाठ्य सामग्री को रटने के बजाए उसे समझकर व विश्लेषण कर प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके लिए प्रश्नपत्रों के डिजाइन व ब्लू प्रिंट निर्माण को राज्य के विभिन्न स्थानों से पहुंचे विषय विशेषज्ञों ने मंथन के बाद अंतिम रूप दिया।

देश के सभी बोर्ड्स में समानता लाने की कवायद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश के सभी बोर्ड्स में समानता लाने व प्रश्नपत्रों को भी एक समान करने की कवायद हो रही है। इसी के तहत बुधवार को बोर्ड सभागार में सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रश्नपत्रों के बदलाव को लेकर चर्चा की।

प्रश्नपत्रों में कथन कारण प्रकार के प्रश्नों, दक्षता आधारित प्रश्न, केस स्टडी प्रकार के प्रश्न तो बढ़ेंगे हीख् अब बहु विकल्पीय प्रश्नों की संख्या भी प्रश्नपत्र में बढ़ जाएगी। नये प्रश्नपत्र में छात्र प्रश्नों को सोचने व उसे समझने के लिए मजबूर होंगे। वे प्रश्नों का विश्लेषण कर उसका जवाब देंगे। कार्यशाला के बाद अभी माडल प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे।