    उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा का रिजल्ट आउट, हाईस्कूल का 81.38 व इंटर का 76.27 प्रतिशत रहा परिणाम

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    उत्तराखंड बोर्ड ने शुक्रवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हाईस्कूल का परिणाम 81.38% और इंटर का 76.27% रहा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि सुधार परीक्षा में हाईस्कूल का कुल रिजल्ट 95.17% और इंटर का 89.23% हो गया है। परीक्षाएँ अगस्त में हुई थीं और मूल्यांकन सितंबर में किया गया था।

    पिछले बार रिजल्ट 83.23 प्रतिशत था। Concept Photo

    जासं, रामनगर। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर की सुधार परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित किया गया। हाईस्कूल का रिजल्ट 81.38 प्रतिशत व इंटर का 76.27 प्रतिशत रहा।

    इस वर्ष हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में घोषित किया गया था। हाईस्कूल में दो व इंटर में एक विषय तक परीक्षार्थी तीन बार तक सुधार परीक्षा दे सकते हैं। सुधार परीक्षा चार अगस्त से 11 अगस्त तक हुई थी। जबकि सितंबर में 19 से 21 सितंबर तक मूल्यांकन हुआ था।

    शुक्रवार को उत्तराखंड बोर्ड सभागार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने रिजल्ट घोषित किया। उन्होंने बताया कि सुधार परीक्षा के लिए हाईस्कूल में 6657 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। जिसमें से 5944 ही परीक्षा में शामिल हुए। 4837 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह सुधार परीक्षा को मिलाजर बोर्ड के हाईस्कूल का कुल रिजल्ट अब 95.17 प्रतिशत हो गया है। इस बार रिजल्ट में 4.40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

    इसी तरह इंटर में 9154 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 8778 शामिल हुए। इसमे से 6695 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। सुधार परीक्षा को मिलाकर अब बोर्ड का इंटर का कुल रिजल्ट 89.23 प्रतिशत हो गया है। इस बार 6.30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले बार रिजल्ट 83.23 प्रतिशत था। इस दौरान बोर्ड के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी, उप सचिव ब्रजमोहन सिंह रावत मौजूद रहे।