    ...तो क्या EVM से होंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव? कमेटी ने जिलाधिकारी को लिखा लेटर

    By Kishore Joshi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव ईवीएम से करवाने की तैयारी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से ईवीएम उपलब्ध करवाने को जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है। एसोसिएशन की ओर से मतदान के लिए 1680 अधिवक्ताओं की अनंतिम सूची जारी की गई है। शुक्रवार को आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

    गुरुवार को मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र सिंह पाल, महेश कांडपाल , महावीर सिंह त्यागी को चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। चुनाव कमेटी की ओर से जिलाधिकारी को एक पत्र देकर चुनाव को ईवीएम मशीन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया।

    भारत निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता शोभित सहारिया व राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट से सहयोग मांगा गया। यदि ईवीएम की उपलब्धता हो गई तो चुनाव ईवीएम से होंगे।

    चुनाव में सहयोग के लिए प्रदीप लोहनी, विकास उनियाल, पान सिंह बिष्ट, राजीव पाठक, हेम चन्द्र पाठक, विशाल सिंह मेंहरा, मीनाक्षी शर्मा, कौशल साह जगाती, सुनील उपाध्याय, सुनील कुमार, श्वेता बड़ोला डोभाल, सूर्यकांत मैथानी को निर्वाचन टीम में शामिल किया गया।

    ये रहे मौजूद

    बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली, राजेश शर्मा, रवींद्र सिंह बिष्ट, भास्कर जोशी, केके तिवारी, कार्तिकेय हरि गुप्ता, राजेश जोशी, तपन सिंह, वंदना मेहरा, पान सिंह बिष्ट, पंकज कपिल, शीतल सेलवाल, संगीता अधिकारी पाटनी, आदि उपस्थित थे।