    उत्‍तराखंड के 73 विद्यार्थी बनेंगे एनईपी जागरूकता के सारथी, 10 विश्वविद्यालय शामिल

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूजीसी ने एनईपी सारथी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 73 विद्यार्थियों को एंबेसडर बनाया गया है। ये छात्र एनईपी के प्रावधानों की जानकारी देंगे और नीति से जुड़ी उलझनों को दूर करेंगे। इस सूची में उत्तराखंड के 10 विश्वविद्यालय शामिल हैं।

    Hero Image

    यूजीसी की ओर से जारी सूची में 10 विश्वविद्यालय व एक कालेज के विद्यार्थी. Concept

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। जिसमें किताबी ज्ञान के साथ छात्र-छात्राओं का कौशल विकास करना मुख्य कड़ी है। लेकिन छात्रों के साथ ही प्राध्यापकों में भी कई प्रविधानों को लेकर भ्रम की स्थिति हैं।

    ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एनईपी सारथी कार्यक्रम चला रहा है। इसमें विद्यार्थी अंबेसडर बनकर नीति से जुड़ी उलझनों को दूर कर रहे हैं। आयोग ने शुक्रवार को नई सूची जारी की है। इसमें प्रदेश से 73 छात्रों को शामिल किया गया है।

    दरअसल, स्टूडेंट्स एंबेसडर फार एकेडमिक रिफार्म्स इन ट्रांसफोर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया (सारथी) कार्यक्रम के तहत आयोग ने देशभर के 402 संस्थानों की सूची जारी की है। इसमें राज्यवार विश्वविद्यालयों और कालेजों से मनोनीत करीब 2374 विद्यार्थियों को एनईपी सारथी बनाया गया है।

    अंबेसडर बनाए गए छात्र-छात्राएं अपने संस्थान और क्षेत्र में एनईपी के प्रविधानों के बारे में जानकारी देंगे। इस सूची में उत्तराखंड के 10 विश्वविद्यालय शामिल हैं। जिनमें एक-एक केंद्रीय, डीम्ड टू बी और राज्य विश्वविद्यालय है। जबकि सात निजी विश्वविद्यालयों विद्यार्थियों के नाम हैं। वहीं, एक निजी कालेज है। इधर, प्रदेश में 11 राज्य विश्वविद्यालय हैं। लेकिन सिर्फ एक का प्रतिनिधित्व होना ही सवाल खड़े करता है।