जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। जिसमें किताबी ज्ञान के साथ छात्र-छात्राओं का कौशल विकास करना मुख्य कड़ी है। लेकिन छात्रों के साथ ही प्राध्यापकों में भी कई प्रविधानों को लेकर भ्रम की स्थिति हैं।

ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एनईपी सारथी कार्यक्रम चला रहा है। इसमें विद्यार्थी अंबेसडर बनकर नीति से जुड़ी उलझनों को दूर कर रहे हैं। आयोग ने शुक्रवार को नई सूची जारी की है। इसमें प्रदेश से 73 छात्रों को शामिल किया गया है।

दरअसल, स्टूडेंट्स एंबेसडर फार एकेडमिक रिफार्म्स इन ट्रांसफोर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया (सारथी) कार्यक्रम के तहत आयोग ने देशभर के 402 संस्थानों की सूची जारी की है। इसमें राज्यवार विश्वविद्यालयों और कालेजों से मनोनीत करीब 2374 विद्यार्थियों को एनईपी सारथी बनाया गया है।