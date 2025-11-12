जागरण रामनगर। प्राथमिक व जूनियर स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आयोजित की गई उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) का रिजल्ट जारी हो गया। यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट 38.20 व द्वितीय परीक्षा का 19.96 प्रतिशत रहा। दोनों परीक्षा में 32752 में से 8717 अभ्यर्थी उर्त्तीण हुए हैं। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए टीईटी प्रथम व जूनियर स्कूल के शिक्षक के लिए टीईटी द्वितीय की परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते माह 27 सितंबर को राज्य के 29 शहरों में बने 94 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा हुई थी। यूटीईटी प्रथम में 14595 व द्वितीय में 24517 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने किया था। बुधवार को परिषद ने दोनों परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा 32752 अभ्यर्थियों ने दी थी।

टीईटी प्रथम में 11949 अभ्यर्थियों में से 4564 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके अलावा द्वितीय परीक्षा में 20803 अभ्यर्थी में से 4153 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 16.38 बढ़ा है। पिछले साल रिजल्ट 21.82 प्रतिशत था।