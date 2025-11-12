Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूटीईटी का रिजल्ट जारी, फर्स्‍ट का रिजल्ट 16.38 प्रतिशत बढ़ा तो सेकेंड का घटा; यहां देखें

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) का परिणाम घोषित हो गया है। यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट 38.20% और द्वितीय का 19.96% रहा। कुल 8717 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा 27 सितंबर को 29 शहरों में हुई थी, जिसमें 32752 अभ्यर्थी शामिल थे। यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहा, जबकि द्वितीय का कम रहा। परिणाम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूटीईटी प्रथम व द्वितीय में 37751 में से 8717 अभ्यर्थी हुए उर्त्तीण। प्रतीकात्‍मक

    जागरण रामनगर। प्राथमिक व जूनियर स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आयोजित की गई उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) का रिजल्ट जारी हो गया। यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट 38.20 व द्वितीय परीक्षा का 19.96 प्रतिशत रहा। दोनों परीक्षा में 32752 में से 8717 अभ्यर्थी उर्त्तीण हुए हैं। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए टीईटी प्रथम व जूनियर स्कूल के शिक्षक के लिए टीईटी द्वितीय की परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते माह 27 सितंबर को राज्य के 29 शहरों में बने 94 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा हुई थी। यूटीईटी प्रथम में 14595 व द्वितीय में 24517 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने किया था। बुधवार को परिषद ने दोनों परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा 32752 अभ्यर्थियों ने दी थी।

    टीईटी प्रथम में 11949 अभ्यर्थियों में से 4564 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके अलावा द्वितीय परीक्षा में 20803 अभ्यर्थी में से 4153 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 16.38 बढ़ा है। पिछले साल रिजल्ट 21.82 प्रतिशत था।

    जबकि यूटीईटी द्वितीय का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में इस बार 8.02 प्रतिशत कम रहा। पिछले बार यह 27.98 प्रतिशत था। सचिव सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के अंकपत्र डाक के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा सफल हुए अभ्यर्थियों के अंकपत्र-सह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूबीएसई.यूके.जीओवी.इन पर उपलब्ध है।

    यह भी पढ़ें- UPSESSB: अब प्रमुख सचिव के समकक्ष अधिकारी भी बन सकेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष

    यह भी पढ़ें- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भारत-जापान शैक्षिक महासम्मेलन 2025