    UTET Exam: परीक्षा से पांच मिनट पहले दो अभ्यर्थियों ने बदली अपनी बुकलेट, अब हो रही जांच

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:15 PM (IST)

    रामनगर में उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के दौरान एक परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्र बदलने का मामला सामने आया है। परीक्षा समाप्त होने से ठीक पहले दो अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र बदले। कक्ष निरीक्षक की रिपोर्ट और शिकायत के बाद केंद्र के प्रधानाचार्य ने मामले की जांच के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजी है। परिषद अब इस मामले की जांच करेगा और कार्रवाई करेगा।

    परिषद अब इस मामले की जांच करेगा। प्रतीकात्‍मक

    जासं, रामनगर। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के दौरान एक केंद्र में प्रश्नपत्र बदलने का मामला सामने आया है। हालांकि बुकलेट (प्रश्नपत्र) बदलने वाले अभ्यर्थी परीक्षा दे कर जा चुके थे। इस पूरे मामले की जांच के लिए केंद्र के प्रधानाचार्य की ओर से रिपोर्ट उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेज दी है। परिषद अब इस मामले की जांच करेगा।

    शनिवार को रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कालेज में यूटीईटी हुई। पहली परीक्षा सुबह दस बजे से साढ़े 12 बजे तक हुई। इस बीच परीक्षा समाप्त होने से करीब पांच मिनट पहले जब कक्ष निरीक्षक ओएमआर जमा करने के निर्देश दे रहे थे। तभी आगे पीछे बैठे युवक व युवती ने नजर बचाकर अपना बुकलेट बदल लिया। इस पर कुछ अभ्यर्थी ने कक्ष निरीक्षक से शिकायत की तो शिकायत सही पाई गई। क्योंकि बुकलेट का सेट आगे पीछे बैठने की वजह से समान नहीं होता है।

    साथ ही बुकलेट में अनुक्रमांक भी लिखा जाता है। इस पर कक्ष निरीक्षक ने दोनों को एक दूसरे की प्रश्नपत्र देने को कहा। इस बीच घंटी बज गई और सभी अभ्यर्थी बाहर निकल गए। इस मामले की लिखित में जानकारी कक्ष निरीक्षक व शिकायतकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य को दे दी।

    शिकायत को देखते हुए प्रधानाचार्य संजीव शर्मा ने भी इस प्रकरण को अपनी आख्या के साथ उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेज दिया है। अब परिषद के अधिकारी इस शिकायत के मामले में कार्रवाई करेंगे।

    परीक्षा से पांच मिनट पहले दो अभ्यर्थियों ने अपना प्रश्नपत्र बुकलेट बदल लिया था। परीक्षा खत्म होने पर अभ्यर्थी जा चुके थे। कक्ष निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट हमें दे दी है। हमारी ओर से भी इस प्रकरण पर अपनी आख्या के साथ रिपोर्ट उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेजी गई है कि इसमें कहीं कोई नकल तो नहीं हुई है। - संजीव शर्मा, प्रधानाचार्य एमपी हिंदू इंटर कालेज, रामनगर

    यदि किसी भी परीक्षा केंद्र पर काेई अनियमितता हुई है तो उसका संज्ञान लेने के बाद जांच के बाद कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न होने की सूचना है।

    - विनोद कुमार सिमल्टी, सचिव, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर