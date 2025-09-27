UTET Exam: परीक्षा से पांच मिनट पहले दो अभ्यर्थियों ने बदली अपनी बुकलेट, अब हो रही जांच

रामनगर में उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के दौरान एक परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्र बदलने का मामला सामने आया है। परीक्षा समाप्त होने से ठीक पहले दो अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र बदले। कक्ष निरीक्षक की रिपोर्ट और शिकायत के बाद केंद्र के प्रधानाचार्य ने मामले की जांच के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजी है। परिषद अब इस मामले की जांच करेगा और कार्रवाई करेगा।

शनिवार को रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कालेज में यूटीईटी हुई। पहली परीक्षा सुबह दस बजे से साढ़े 12 बजे तक हुई। इस बीच परीक्षा समाप्त होने से करीब पांच मिनट पहले जब कक्ष निरीक्षक ओएमआर जमा करने के निर्देश दे रहे थे। तभी आगे पीछे बैठे युवक व युवती ने नजर बचाकर अपना बुकलेट बदल लिया। इस पर कुछ अभ्यर्थी ने कक्ष निरीक्षक से शिकायत की तो शिकायत सही पाई गई। क्योंकि बुकलेट का सेट आगे पीछे बैठने की वजह से समान नहीं होता है।

साथ ही बुकलेट में अनुक्रमांक भी लिखा जाता है। इस पर कक्ष निरीक्षक ने दोनों को एक दूसरे की प्रश्नपत्र देने को कहा। इस बीच घंटी बज गई और सभी अभ्यर्थी बाहर निकल गए। इस मामले की लिखित में जानकारी कक्ष निरीक्षक व शिकायतकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य को दे दी।