    UKSSSC Paper Leak: जमानत को हाई कोर्ट पहुंचा नकल कांड का मास्टरमाइंड हाकम सिंह, कहा- 'झूठा फंसाया'

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    UKSSSC पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी हाकम सिंह जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने उच्च न्यायालय में अपील की है। हाकम सिंह पर परीक्षाओं में धांधली करवाने का आरोप है, जिससे कई अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने में जुटी है, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके।

    नकल माफिया हाकम सिंह की जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। फाइल

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चर्चित नकल माफिया हाकम सिंह की जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जबाव देने को कहा है। सरकार ने इस मामले में आपत्ति दर्ज करने के लिये दो सप्ताह का समय मांगा है।

    बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हाकम सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

    कोर्ट ने सरकारी पक्ष के इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई को 10 नवंबर की तिथि नियत की है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एसटीएफ ने स्नातक स्तरीय परीक्षा से पहले हाकम को गिरफ्तार किया था।