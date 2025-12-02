कोहरे की वजह से रेल सेवा प्रभावित, गरीबरथ, संपर्क क्रांति और बाघ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन रद
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी/लालकुआं : पूर्वोत्तर रेलवे ने शीतकालीन कोहरे के दौरान सुरक्षित व सहज ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला लिया है। इसमें काठगोदाम व लालकुआं से दिल्ली, हावड़ा, कानपुर रूट पर चलने वाली ट्रेनें हैं। जिसमें कुछ नियमित तो कुछ साप्ताहिक ट्रेनें है। ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को समस्या हो सकती है।
काठगाेदाम व लालकुआं रेलवे स्टेशन में विभिन्न राज्यों से रोजाना लाखों लोग पहुंचते हैं। यहां से विभिन्न रूटों के लिए नियमित व साप्ताहिक ट्रेनें चलती है। सर्दियां का मौसम आते ही दिल्ली, कानपुर, कोलकाता आदि मैदानी रूटों पर कोहरे हो गया है। इससे लोकोपाइलिट को ट्रेन चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिससे यात्रियों की जान को भी खतरा रहता है।
ट्रेनों को फरवरी तक किया निरस्त
ऐसे में यात्रियाें की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को फरवरी तक निरस्त किया है। ट्रेनों का संचालन लगातार निरस्त न करने की जगह एक- दो दिन बाद निरस्त किया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के फेरों में कमी की है। इससे इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को फरवरी तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
रेलवे के इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कम आक्यूपेंसी वाली कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है। जबकि कुछ ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैं। यह कदम यात्री सुरक्षा को लेकर उठाया है।
निरस्त की गई ट्रेनें
- 15059 लालकुआं–आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस – 02 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक
- 12207 काठगोदाम–जम्मूतवी एक्सप्रेस – दिसंबर 09, 16, 23, 30, जनवरी 06, 13, 20, 27, फरवरी 03, 10, 17, 24 फरवरी
- 12208 जम्मूतवी–काठगोदाम एक्सप्रेस – दिसंबर 07, 14, 21, 28, जनवरी 04, 11, 18, 25, फरवरी 01, 08, 15, 22
- 12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस – दिसंबर 09, 16, 23, 30, जनवरी 06, 13, 20, 27, फरवरी 03, 10, 17, 24
- 12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस – दिसंबर 08, 15, 22, 29 , जनवरी 05, 12, 19, 26, फरवरी 02, 09, 16, 23
- 14615 लालकुआं–अमृतसर एक्सप्रेस और 14616 अमृतसर लालकुआं एक्सप्रेस – दिसंबर 06, 13, 20, 27, जनवरी 03, 10, 17, 24, 31, फरवरी 07, 14, 21, 28
- 15035 दिल्ली-काठगोदाम और 15036 काठगोदाम-दिल्ली एक्सप्रेस – दिसंबर 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, जनवरी 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 और फरवरी 03, 05, 07, 10, 12 व 14
- 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस – दिसंबर 09,16, 23 व 30, जनवरी 06, 13, 20 व 27, फरवरी 03, 10, 17 व 24
