Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दर्दनाक हादसा: मां के लिए दवा ला रहे बाइक सवार को ट्रक ने कुचला, उड़े चीथड़े; हेलमेट में ही फंसा रहा सिर

    By chayan rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:48 PM (IST)

    हल्द्वानी के रामपुर रोड पर एक दुखद घटना घटी जहां एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार जगमोहन को कुचल दिया जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। जगमोहन अपनी बीमार माँ के लिए अस्पताल से दवा लेकर घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक की तलाश कर रही है। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अज्ञात ट्रक चालक फरार, जांच जारी । प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । रामपुर रोड में सिद्धार्थ सिटी के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हल्द्वानी से बिंदुखत्ता को जा रहे बाइक सवार को अज्ञात ट्रक चालक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार का हेलमेट सहित ही सिर कुचल गया। जिसपर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार लालकुआं बिंदुखत्ता रावत नगर निवासी जगमोहन सूंठा पुत्र देवीदत्त एक निजी बैंक में कैश वाहन का ड्राइवर था। वह सोमवार दोपहर अपनी बीमार मां की डा.सुशीला तिवारी अस्पताल से दवाई लेकर रामपुर रोड के रास्ते से बिंदुखत्ता घर जा रहा था। जहां करीब दोपहर दो बजे सिद्धार्थ सिटी के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। साथ ही बाइक के भी परखच्चे उड़ गए।

    ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने मृतक जगमोहन का शव पोस्टमार्टम पहुंचाया और स्वजन को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। भाई सुरेश चंद ने बताया कि जगमोहन के दो बच्चे हैं। एक माह पहले ही एक बच्चे का नामकरण हुआ था।

    मेडिकल चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि जगमोहन की मां डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में बीमारी के चलते भर्ती थी। कुछ दिन पहले ही मां डिस्चार्ज हुई। स्वजन के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया।

    अज्ञात ट्रक चालक को ढूंढने के लिए पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

    टीपी नगर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई थी। अज्ञात ट्रक चालक की रामपुर रोड में सीसीटीवी के माध्यम से खोजबीन की जा रही है। साथ ही रुद्रपुर से पहले टांडा जंगल चौकी में इसकी सूचना दे दी गई है।