क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट से पहले ही नैनीताल में सैलानियों का सैलाब, वाहनों का दबाव बढ़ा तो लगा जाम
क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट से पहले ही नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वाहनों की संख्या में अचानक वृद्धि होने से शहर में जाम की स्थिति बन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट से पूर्व ही पर्यटन कारोबार उठने लगा है। वीकेंड पर पर्यटक वाहनों का दबाव बढ़ा तो मालरोड समेत भवाली रोड में जाम लगा रहा। जिसके नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दोपहर बाद रूसी से शटल सेवा का संचालन भी किया गया, पर्यटकों की आमद बढ़ने से कारोबारी उत्साहित हैं। शहर में शुक्रवार शाम से पर्यटकों की आमद होने लगी थी जो शनिवार पूरे दिन बनी रही।
पर्यटकों ने चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, केव गार्डन, वॉटरफॉल, हिमालय दर्शन, स्नोव्यू समेत अन्य पर्यटन स्थलों मेंसैर सपाटा किया। नैनी झील में नौकायन करने वाले पर्यटकाें की दिनभर भीड़ लगी रही। देर शाम मालरोड में भारी संख्या में पर्यटक चहलकदमी करते दिखे। दोपहर बाद वाहनों का दबाव बढ़ा तो भवाली रोड, हल्द्वानी रोड के साथ ही मालरोड से मल्लीताल मस्जिद तिराहे तक वाहनों की कतार लगी रही।
पार्किंग स्थल फुल हो जाने के बाद पुलिस ने हल्द्वानी रोड स्थित रूसी बाइपास में पर्यटक वाहनों को रोक शटल सेवा से शहर तक भेजा। शनिवार को दिनभर में डेढ़ हजार वाहनों से पांच हजार के करीब पर्यटक पहुंचे।
जू रेंजर आनंद लाल ने बताया कि चिड़ियाघर में 840, वाटरफॉल में 686, बॉटनिकल गार्डन में 206 पर्यटक सैर के लिए पहुंचे। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि अगले वीकेंड से नववर्ष तक बंपर कारोबार होने की उम्मीद है।
