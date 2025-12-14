लालकुंआ में जाम का झाम: हाईवे पर रेंगते रहे वाहन, एंबुलेंस सहित कई वाहन घंटों तक फंसे
लालकुआं में गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने और गोरापड़ाव में रॉन्ग साइड दौड़ते वाहनों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयंकर जाम लग गया। जिससे एंबुलेंस सहि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लालकुआं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को लालकुआं से गोरापड़ाव तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लालकुआं में गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने और गोरापड़ाव में रॉन्ग साइड दौड़ते वाहनों के कारण हाईवे घंटों जाम की गिरफ्त में रहा। हालात इतने खराब रहे कि आपात सेवाएं भी ठहर गईं और एंबुलेंस तक जाम में फंसकर रह गई।
सुबह करीब 10 बजे अवंतिका मंदिर के पास ओवरब्रिज पर चढ़ रही गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक कर रहे ट्रक ने साइड मार दी। टक्कर से ट्रैक्टर का एक्सल टूट गया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कुछ ही देर में जाम ने पूरे नगर को जकड़ लिया। पुलिस को यातायात बहाल करने में करीब तीन घंटे की मशक्कत करनी पड़ी।
इधर गोरापड़ाव में बेतरतीब कट और रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन दिनभर जाम की वजह बने रहे। हल्द्वानी, रामपुर रोड और हाथीखाल से आने वाले वाहन नियमों को ताक पर रखकर रॉन्ग साइड दौड़ते रहे, लेकिन मौके पर ट्रैफिक पुलिस नदारद रही। नतीजा दिन भर हाईवे रेंगता रहा और राहगीर हलकान होते रहे। जाम के चलते स्कूली बच्चे, नौकरीपेशा लोग और मरीज बुरी तरह फंसे रहे। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जाती और रॉन्ग साइड वाहनों पर सख्ती होती तो हालात इतने बदतर न होते।
रविवार को जरूरी काम से हल्द्वानी जा रहा था। गोरापड़ाव में एक किलोमीटर पहले से ही जाम लगा था। उल्टी साइड से आने वाले वाहन जाम का कारण बन रहे थे। मेरी गाड़ी के आगे एक एंबुलेंस भी काफी देर तक जाम में फंसी रही। - संतोष भट्ट, समाजसेवी
