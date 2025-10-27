आज चार दिवसीय दौरे पर कुमाऊं आ रहे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, VIP रूट पर भारी वाहन बैन; पढ़ें डायवर्जन प्लान

मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति के द्वाराहाट की ओर निकलने के दौरान पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले वाहनों को वाया भीमताल भेजा जाएगा। ज्योलीकोट की ओर से आने वाले वाहनों को भूमियाधार, भीमताल से आने वाले वाहनों को नैनीबैंड पर रोका जाएगा। अल्मोड़ा, रानीखेत से आने वाले वाहनों को वाया रामगढ़ भेजा जाएगा।

- वीआईपी फ्लीट के नैनीताल से पास होने पर भवाली व कैंचीधाम क्षेत्र जीरो जोन रहेगा।