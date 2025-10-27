आज चार दिवसीय दौरे पर कुमाऊं आ रहे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, VIP रूट पर भारी वाहन बैन; पढ़ें डायवर्जन प्लान
नैनीताल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के लिए यातायात योजना जारी की गई है। वीआईपी रूट पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, जबकि अन्य वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। यह व्यवस्था सोमवार और 29 अक्टूबर को लागू रहेगी। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तीन दिनी कुमाऊ दौरे को लेकर पुलिस ने विशेष यातायात व डायवर्जन प्लान जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन से तीन दिनों तक वीआईपी रूट में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
शहरों से पहाड़ों की ओर जाने व वापस लौट रहे वाहनों को भीमताल मार्ग से वाया रामगढ़ होते हुए गंतव्य तक भेजा जाएगा। सोमवार को वीआइपी आगमन के दिन लागू प्लान उनकी वापसी के दिन 29 अक्टूबर को भी यथावत लागू किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है।
यह रहेगा 27 को विशेष यातायात प्लान
- 11 बजे से फ्लीट के पास होने तक वीआइपी रूट पर सभी भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- फ्लीट के पंतनगर से हल्द्वानी की ओर आने के दौरान हल्द्वानी से लालकुआं की ओर आने वाले वाहनों को लालकुआं ओवरब्रिज से पहले रोका जाएगा। फ्लीट के लालकुआं पास करने के बाद गौलापार से आने वाले वाहनों को तीनपानी ओवर ब्रिज के उत्तर पूर्वी छोर से पहले डिवाइडर पर रोका जायेगा।
- हल्द्वानी से ज्योलीकोट नैनीताल की ओर जाने वाले वाहनों को भीमताल तिराहा काठगोदाम से भीमताल की ओर भेजा जायेगा।
- फ्लीट के मोतीनगर पास करने पर हल्द्वानी से लालकुआं की ओर जाने वाले वाहनों को पुराना तीनपानी तिराहा पर रोका जाएगा। तीनपानी तिराहा पास करने पर इंदिरा नगर कट, गोलापुल, कुंवरपुर कट और खेड़ा चौकी के दोनों कटों पर मुख्य मार्ग की ओर आने वाला ट्रैफिक रोका जायेगा।
- फ्लीट के गौला पुल पास करने पर हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले ट्रैफिक को कालटैक्स तिराहा पर रोका जाएगा। नारीमन तिराहा काठगोदाम से गौलापार की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर कालटैक्स की ओर भेजा जायेगा।
- भीमताल से हल्द्वानी की ओर आने वाले ट्रैफिक को काठगोदाम से पहले भीमताल पुल पर रोका जायेगा।
- नैनीताल से हल्द्वानी की ओर वाले ट्रैफिक को वाया कालाढूंगी भेजा जायेगा।
- फ्लीट के भीमताल तिराहा से ज्योलीकोट की तरफ आने पर नैनीताल से हल्द्वानी को जाने वाले समस्त वाहनों को रुसी बाइपास से कालाढूंगी रोड होते हुए भेजा जाएगा।
- ज्योलीकोट नंबर एक बैंड से भवाली की ओर आने वाले वाहनों को वाया नैनीताल होते हुए भेजा जाएगा।
- हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले सभी वाहन भीमताल तिराहा से डायवर्ट होकर भीमताल, खुटानी, रामगढ़ होते हुए गंतव्य को जायेंगे। वापस हल्द्वानी जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग से भेजे जाएंगे।
- फ्लीट के ज्योलीकोट होने पर भवाली क्षेत्र का सम्पूर्ण वीवीआइपी रूट जीरो जोन किया जायेगा।
- नैनीताल से कैंचीधाम, भवाली, भीमताल की ओर आने वाले समस्त वाहनों को वाया बल्दियाखान, ज्योलीकोट नंबर एक बैंड से मस्जिद तिराहा भवाली की ओर भेजा जायेगा।
- अल्मोड़ा, रानीखेत से आने वाले अन्य वाहनों को पनीराम ढाबा, भीमताल से आने वाले वाहनों को नैनीबैंड व घोड़ाखाल रामगढ़ रोड से आने वाले वाहनों को रामगढ़ तिराहा पर रोका जाएगा।
- फ्लीट के कैंची धाम मंदिर पहुंचने पर नैनीताल से भवाली की ओर आने वाले सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- स्थानीय वाहनों को 15 मिनट के लिए सामान्य किया जायेगा।
- कैंची धाम से फ्लीट के वापसी के 15 मिनट पहले जीरो जोन की कार्रवाई की जाएगी। फ्लीट के मस्जिद तिराह भवाली के पास करने के बाद भवाली क्षेत्र का यातायात सामान्य किया जाएगा।
- फ्लीट के के मस्जिद तिराहा भवाली से नैनीताल की ओर जाने पर नैनीताल की ओर आने वाले वाहनों को रुसी एक से दो होते हुए भेजा जाएगा। हल्द्वानी से नैनीताल आने वाले सभी वाहनों को ज्योलीकोट से भवाली मस्जिद तिराहा होते हुए नैनीताल की ओर भेजा जाएगा।
- कालाढूंगी रोड से नैनीताल की ओर आने वाले वाहनों को रूसी एक से रुसी दो होते हुए हल्द्वानी रोड से भेजा जाएगा।
- फ्लीट के डांट चौराहा से फांसी गधेरा से राजभवन की ओर होने पर मल्लीताल से आने वाले ट्रैफिक को तल्लीताल लेक ब्रिज, हल्द्वानी की ओर से आने वाले वाहनों को हनुमानगढ़ी व सूखाताल से शहर में प्रवेश कर चुके वाहनों को मन्नुमहारानी तिराहा व चीनाबाबा पर रोका जाएगा। रिक्शा स्टैंड मल्लीताल, घोड़ा स्टैण्ड, मस्जिद तिराहा से राजभवन तक वीवीआइपी के आगमन पर जीरो जोन रहेगा।
मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति के द्वाराहाट की ओर निकलने के दौरान पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले वाहनों को वाया भीमताल भेजा जाएगा। ज्योलीकोट की ओर से आने वाले वाहनों को भूमियाधार, भीमताल से आने वाले वाहनों को नैनीबैंड पर रोका जाएगा। अल्मोड़ा, रानीखेत से आने वाले वाहनों को वाया रामगढ़ भेजा जाएगा।
- वीआईपी फ्लीट के नैनीताल से पास होने पर भवाली व कैंचीधाम क्षेत्र जीरो जोन रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।