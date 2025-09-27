स्टेट हाईवे को गड्डे मुक्त करने को चंदा एकत्र कर विभाग को भेजेंगे व्यापारी, अनदेखी पर चढ़ा पारा

खैरना-रानीखेत स्टेट हाईवे पर गड्ढों से परेशान व्यापारियों ने चंदा जमा कर लोक निर्माण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया। उनका आरोप है कि विभाग अनदेखी कर रहा है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे विभाग को जगाने के लिए ढोल-नगाड़े भी बजाएंगे ताकि हाईवे को गड्ढा मुक्त बनाया जा सके।

जागरण संवाददाता, गरमपानी। खैरना रानीखेत स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने अब चंदा एकत्र कर लोनिवि को सौंपने का निर्णय लिया है। आरोप लगाया की महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे पर जगह जगह गड्ढों के बावजूद संबंधित विभाग अनदेखी पर आमादा हो चुका है। अब विभाग को चंदा एकत्र कर भेजा जाएगा ताकी विभाग स्टेट हाईवे को गड्डे मुक्त कर सके तथा आवाजाही सुगम हो सके।

स्टेट हाईवे पर जगह जगह गड्डे मुसीबत का सबब बन चुके हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर आवाजाही ठप होने से यातायात खैरना रानीखेत स्टेट हाईवे पर ही डायवर्ट किया जा रहा है पर जगह जगह गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। भुजान, पातली, बजोल, बजीना, बमस्यू, जनौली, उपराडी समेत तमाम क्षेत्रों में गड्डे विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली की हकीकत बयां कर रहे हैं।

समय समय पर डामरीकरण व पेंचवर्क में लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद स्टेट हाईवे पर आवाजाही मुश्किल होती जा रही है। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों ने लोनिवि की दयनीय हालत पर गहरी चिंता जताई है।

संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रभारी कृपाल राम, पातली ईकाई अध्यक्ष आंनद सिंह, खैरना ईकाई के गजेंद्र सिंह नेगी के अनुसार स्टेट हाईवे को गड्डे मुक्त करने को जल्द ही आसपास के बाजार क्षेत्रों से चंदा एकत्र कर लोनिवि को भेजा जाएगा ताकी संबंधित विभाग स्टेट हाईवे को पेंचवर्क कराकर गड्डे मुक्त कर सके।