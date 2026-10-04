नैनीताल में भारी भीड़, तस्वीरों में देखें... किस तरह सड़क किनारे रात बिताने को मजबूर हुए सैलानी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में तीन दिनी वीकेंड पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ा तो सारी व्यवस्थाएं भी पटरी से उतर गईं। नैनीताल में वाहनों का दबाव बढ़ने से के एंट्री मार्गों लंबी कतार लगी रही। पुलिस ने सुबह से ही विशेष यातायात प्लान लागू किया, इसके बाद भी जाम से राहत नहीं मिली।

शहर के मल्लीताल के अजय गंगवार सहित अन्य इन्फ्लूएंसर ने रात में रिक्शा स्टेंड सहित अन्य स्थानों पर सो रहे तथा होटलों के लिए भटक रहे पर्यटकों के वीडियो इंटरनेट मीडिया में पोस्ट किए तो जो पूरे दिन ट्रेंडिंग पर रहे।