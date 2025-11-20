नैनीताल में होम स्टे चलाने वालों के लिए नया नियम, डीएम ने जारी किए आदेश

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। डीएम ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को कैंप कार्यालय में होम स्टे, अतिक्रमण, अवैध खनन और स्वच्छता से जुड़े मामलों को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि होेम स्टे के संचालन के लिए मालिक को वहां रहना भी पड़ेगा। होम स्टे के सड़क किनारे होने पर कमरों के हिसाब से पार्किंग भी होनी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र से जुड़े होम स्टे का निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग पर्यटकों से जुड़े इन केंद्रों पर महिला समूह के तैयार उत्पाद की मार्केटिंग भी करेगा। ताकि बाहर से आने वाले लोगों को पर्वतीय संस्कृति काे जानने का और मौका मिल सके।



कैंप कार्यालय में बैठक के दौरान डीएम रयाल ने निगम व पालिका के अधिकारियों से कहा कि हर दिन एक वार्ड में जाकर सफाई व्यवस्था का हाल देखना होगा। गंदगी पाए जाने पर संबंधित सफाई निरीक्षक व पर्यावरण मित्र से स्पष्टीकरण मांगने के साथ लंबे समय से ड्यूटी से गैरहाजिर कर्मचारियों को सेवा समाप्त करनी होगी।

कूड़ा निस्तारण को लेकर कर्मचारी और अधिकारी दोनों स्तर पर लापरवाही नजर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। ताकि सड़क-चौराहे चौड़ीकरण को लेकर दिक्कत न आए। वहीं, अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम को विशेष चेकिंग के लिए कहा गया। इस दौरान एडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा आदि मौजूद थे।

जिले को वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बनाने पर फोकस पिछले कुछ सालों में भीमताल, नौकुचियाताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर और रामनगर ने वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी अलग पहचान बनाई है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहां विवाह कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं। डीएम ने बैठक में नए वेडिंग डेस्टिनेशन चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। ताकि प्लानिंग के तहत प्रचार-प्रसार किया जा सके।