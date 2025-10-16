सावधान! एक साथ तीन भू चुंबकीय सौर तूफान बढ़ रहे पृथ्वी की ओर, 700 किमी प्रति सेकंड रफ्तार
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 700 किमी प्रति सेकंड की गति से तीन भू-चुंबकीय सौर तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। इन तूफानों से संचार प्रणालियों, उपग्रहों और पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है। जीपीएस और रेडियो संचार में व्यवधान की आशंका है। विशेषज्ञों द्वारा निगरानी की जा रही है और लोगों को तैयार रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवादाता, नैनीताल। सूर्य पर निरंतर विस्फोटों का दौर जारी है। सूर्य की सतह पर सोमवार व मंगल को हुए विस्फोटों से एक साथ तीन भू चुंबकीय सौर तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। 700 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहे तूफान अगले दो दिन में धरती के ध्रुवीय क्षेत्रों से टकराने की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान संस्थान के पूर्व निदेशक व सौर विज्ञानी डा वहाबउद्दीन ने बताया कि सूर्य से उठे सौर तूफानों की तीव्रता जी-वन व जी-2 श्रेणी की है। विस्फोट एम श्रेणी यानी मध्यम तीव्रता वाले हुए हैं। जिनसे भारी मात्रा में उच्च ऊर्जावान कण तूफान बनकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। हालाकि इनसे किसी तरह की हानि की संभावना नहीं है, लेकिन इन दिनों इस सौर चक्र का सबसे बड़ा सन स्पॉट सूर्य की सतह पर उभरा है, जो 11 वर्ष के सौर चक्र का रिकॉर्ड बन गया है।
यह सन स्पॉट की संख्या 4246 है, जो लाखों किमी में फैला हुआ है। यह सन स्पॉट आने वाले दिनों में भी विस्फोट उत्पन्न करेगा। इनके अलावा भी छः अन्य सन स्पॉट सूर्य की सतह पर बने हुए हैं। जिन्हें लेकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी सूर्य का विस्फोटों के साथ आग उगलना जारी रहेगा।
पिछले डेढ़ वर्ष से सूर्य बेहद सक्रिय है और सूर्य से निकली ज्वालाओं ने पिछले सौ वर्षों के रिकार्ड तोड़ डाले हैं। अब सौर सक्रियता को दौर समाप्त हो जाना चाहिए था। मगर इस सोलर साइकिल की गतिविधि आश्चर्य में डालने वाली है।
