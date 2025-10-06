अक्टूबर की इस तारीख को 3 धूमकेतु आ रहे हैं धरती के करीब, सौर मंडल में दिखेगा अद्भुत नजारा

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के वरिष्ठ खगोल विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय ने बताया कि हमारे सौर मंडल में धूमकेतुओं का संसार आकर्षक व रोमांच से भरा हुआ है। धरती के करीब से गुजरने के दौरान इनकी आसमानी आतिशबाजी दर्शनीय रहती है। इधर खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण अक्टूबर में तीन धूमकेतुओं की दुर्लभ यात्रा होगी।

रमेश चंद्रा, नैनीताल। सौर मंडल की सर्वाधिक आकर्षक खगोलीय घटनाओं में इस माह तीन धूमकेतु विभिन्न रंगों की लंबी पूछ के साथ धरती के करीब से गुजरने वाले हैं। इनमें दो को नग्न आंखों से देखे जाने की आस है। वहीं हमारे सौर मंडल के बाहर से पहुंचा धूमकेतु 3-आइ/एटलस नासा समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों की निगरानी में रहेगा।

इन धूमकेतुओं के नाम 3-आइ/एटलस, सी/2025 आर-2 स्वान व सी/2025 ए-6 लेमन हैं। जिनमें सी/2025 ए-6 लेमन 20 अक्टूबर के आसपास नग्न आंखों से देखे जाने की संभावना विज्ञानियों ने जताई है। इसके अलावा सी/2025 आर-2 स्वान के भी नग्न आंखों से देखे जाने की आस है। छोटी दूरबीन से इन्हें अधिक स्पष्टता के साथ देखा जा सकेगा।

तीसरा धूमकेतु 3-आइ/एटलस वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होगा। दरअसल, यह धूमकेतु हमारे सौर मंडल का न होकर किसी दूसरे स्थान से आया है। इस धूमकेतु से पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है लेकिन दूसरी दुनिया के धूमकेतुओं के बारे में जानकारी जुटाने में मदद कर सकता है। जिस कारण इसे दुर्लभ माना जा रहा है।