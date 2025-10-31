लालकुआं में छेड़छाड़ करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, स्कॉर्पियो बरामद

जागरण संवाददाता, लालकुआं। गुरुवार रात्रि लालकुआं में एक महिला से सरेराह छेड़छाड़ करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया है।

घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। लालकुआं में एक नवविवाहिता अपनी भांजी के साथ बाजार से घर लौट रही थी। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में हनुमान मंदिर के पास किच्छा की ओर से आती स्कॉर्पियो संख्या यूके06 एडी-0011में बैठे तीन युवकों ने गाड़ी रोककर महिला से छेड़छाड़ की। जिसके बाद मौके पर पहुंचे महिला के स्वजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई लगाते हुए स्कॉर्पियो में तोड़ फोड़ कर दी।