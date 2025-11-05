कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे गिरिजा देवी मंदिर, कोसी नदी में लगाई आस्था की डुबकी

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्तिक पूर्णिमा पर गिरिजा देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान मेले में कोसी नदी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मां गिरिजा देवी की पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गिरिजा देवी मंदिर में गंगा स्नान मेला लगता है। जिसमें नैनीताल, उधमसिंहनगर जिले के अलावा उप्र. के नजदीकी क्षेत्रों के लोग भी गंगा स्नान मेले में पहुंचते हैं।

बुधवार को मंदिर के टीले की सुरक्षा को देखते हुए एक बार में 70-70 श्रद्धालुओं को ही दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं को टोकन देकर प्रवेश दिया जा रहा था। प्रशासन ने दुर्घटना से बचने के लिए श्रद्धालुओं के टैक्टर ट्राली, ट्रक, डंपर, टेंपो आदि पर मंदिर परिसर में प्रतिबंध लगाया था। उन्हें रामनगर में ही बेलगढ़ व हल्दुआ पर ही रोक दिया गया। शटल बस सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर ले जाने की व्यवस्था की गई थी। दूर दराज से श्रद्धालु मंगलवार शाम से ही गंगा स्नान के लिए मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे।