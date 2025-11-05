Language
    कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे गिरिजा देवी मंदिर, कोसी नदी में लगाई आस्था की डुबकी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:03 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामनगर के गिरिजा देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने कोसी नदी में स्नान किया और मां गिरिजा देवी की पूजा-अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था के चलते टोकन प्रणाली लागू की गई थी और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा उपलब्ध थी। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही।

    Hero Image

    हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान मेले में कोसी नदी में डुबकी लगाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्तिक पूर्णिमा पर गिरिजा देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान मेले में कोसी नदी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मां गिरिजा देवी की पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गिरिजा देवी मंदिर में गंगा स्नान मेला लगता है। जिसमें नैनीताल, उधमसिंहनगर जिले के अलावा उप्र. के नजदीकी क्षेत्रों के लोग भी गंगा स्नान मेले में पहुंचते हैं।

    बुधवार को मंदिर के टीले की सुरक्षा को देखते हुए एक बार में 70-70 श्रद्धालुओं को ही दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं को टोकन देकर प्रवेश दिया जा रहा था। प्रशासन ने दुर्घटना से बचने के लिए श्रद्धालुओं के टैक्टर ट्राली, ट्रक, डंपर, टेंपो आदि पर मंदिर परिसर में प्रतिबंध लगाया था। उन्हें रामनगर में ही बेलगढ़ व हल्दुआ पर ही रोक दिया गया। शटल बस सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर ले जाने की व्यवस्था की गई थी। दूर दराज से श्रद्धालु मंगलवार शाम से ही गंगा स्नान के लिए मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे।

    सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। मंदिर समिति के अनुसार अन्य सालों की तुलना में इस बार श्रद्धालु कम पहुंचे थे। इस दौरान प्रशासन, पुलिस के अधिकारी व मंदिर समिति के लोग मेले की व्यवस्थाओं पर नजर रखे रहे। रामनगर से मंदिर तक जगह-जगह पुलिस तैनात रही। इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार, डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया, मंदिर समिति के अध्यक्ष कुबेर सिंह अधिकारी, कोषाध्यक्ष डा. निशांत पपनै, सचिव दीप कुमार जोशी, भूपेंद्र खाती, मुख्य पुजारी मनोज पांडे, रमेश मिश्रा, गोविंद बधानी, सोनी जोशी, नितेश जोशी मौजूद रहे।