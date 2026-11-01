उत्तराखंड में सरकारी जमीन बेचने में फिर आया ताहिर का नाम, CM Dhami ने बैठाई एसआईटी जांच

जासं, रामनगर। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ताहिर का नाम पीड़ित अतिक्रमणकारियों की जुबां पर था। पुलिस ने बताया कि मुल्ला ताहिर के नाम से प्रसिद्ध इस व्यक्ति ने कई लोगों को सरकारी जमीन स्टांप में बेची है।

पुछड़ी नई बस्ती में वर्ष 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने एसडीएम रामनगर से प्रांरभिक जांच कराई थी। एसडीएम ने विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई थी। जिसमें सरकारी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त स्टांप पेपर में करने व सरकारी भूमि पर कब्जा संबंधित रिपोर्ट दी गई थी।