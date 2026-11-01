रामनगर अतिक्रमण: लोगों में गुस्सा, 'जब झोपड़ी बनाई उसी समय रोक देता वन विभाग तो आज यूं बेघर नहीं होते हम'

दो लाख रुपये में ताहिर से जमीन खरीदी थी। किसी तरह घर बनाया। अब घर वन विभाग ने तोड़ दिया है। यहीं खताड़ी से आकर रहने लगे थे। घर टूटने से काफी नुकसान हो गया। हमारी किसी ने नहीं सुनी। - चुन्नी बेगम

नौ साल पहले पुछड़ी नई बस्ती गांव में आकर बसे थे। अब आराम से रहेंगे यही सोचकर यहां आकर बस गए थे। क्या पता था कि मेहनत से पाई पाई जोड़कर बनाया गया घर टूट जाएगा। - मन बहादुर

जब हम झोपड़ी बना रहे थे, वन विभाग को उसी समय हमें आकर रोक देना चाहिए था। यदि उसी समय मना कर देते तो आज हम इस तरह खुले आसमान के नीचे बच्चों को लेकर नहीं बैठे होते। -फरजाना

तीन साल पहले शादी होकर मैं इस गांव में आई थी। उसी समय वन विभाग ने क्यों नहीं रोका। अब घर टूट गया तो अपना सामान लेकर यहां से जा रहे हैं। किराए के लिए भी अब कहीं कमरा देखना पड़ेगा। - मेराज