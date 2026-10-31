उत्तराखंड के रामनगर में गरजा बुलडोजर, 500 जवानों के साथ पुछड़ी में ढहाए 82 मकान... तस्वीरें
रामगनर के पुछड़ी गांव में वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई, जिसमें 82 कच्चे-पक्के ...और पढ़ें
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जासं, रामनगर। पुछड़ी गांव में वन विभाग की भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस-प्रशासन और वन विभाग की तैयारियां पूरी कर ली थीं।
शनिवार को तड़के से अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई। पुछड़ी गांव को दो सुपर जोन, पांच जोन और 14 सेक्टरों में विभाजित किया गया। कार्रवाई में लगभग 500 से अधिक जवान शामिल रहे।
कार्रवाई से पूर्व शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय में कुमाऊं भर से आए पुलिस बल व वनकर्मियों के साथ अधिकारियों की ब्रीफिंग हुई। एसएसपी मंजूनाथ टीसी व पुलिस अधीक्षक संचार रेवाधर मठपाल ने जवानों को ब्रीफ किया।
पुलिस अधीक्षक डा. जगदीश चंद्र ने पुलिसकर्मियों से कहा कि ड्यूटी के दौरान सतर्कता जरूरी है और हर बात को गंभीरता से लेना होगा। अतिक्रमण की शुरुआत से लेकर अंतिम कार्रवाई तक मौके पर सक्रियता बनाए रखनी होगी।
पूरी व्यवस्था के लिए प्रभारी पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। साथ ही, तीन अपर पुलिस अधीक्षक जोन के प्रभारी रहेंगे। इस दौरान नैनीताल जिले के अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई के अलावा नैनीताल, कालाढूंगी, हल्द्वानी और रामनगर के एसडीएम मौजूद रहे।
अतिक्रमण क्षेत्र से तीन किमी की परिधि तक धारा 163 लागू
पुछड़ी में अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मंगाया गया। अतिक्रमण क्षेत्र से तीन किलोमीटर की परिधि तक संपूर्ण क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई।
इस दौरान फायर ब्रिगेड टीम, दंगा नियंत्रण टीम, आंसू गैस दस्ता और क्विक रिस्पांस टीम भी शामिल रहेगा। कार्रवाई के लिए 20 जेसीबी, तीन बुलडोजर और मलबा उठाने के लिए 20 से अधिक डंपर, ट्रक तथा ट्रैक्टर शामिल किए गए हैं।
बाहरी लोगों ने जमीन खरीदकर किया कब्जा
पुछड़ी गांव में वन विभाग की जमीन पर कब्जा होने के बाद दस रुपये के स्टांप पर जमीन एक-दूसरे को बेची जाती रही। जमीन के इस खेल में माफिया ने चांदी काटी। पुछड़ी में कई जमीनें बाहर से आए लोगों ने खरीदीं। इसे रामनगर में जनसांख्यिकी बदलाव के रूप में भी देखा गया।
शांतिभंग के दृष्टिगत 21 लोगों को प्रशासन ने भेजे नोटिस
पुछड़ी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्रशासन ने लगभग 21 लोगों को चिन्हित किया है। एसडीएम गोपाल सिंह ने बताया कि पुछड़ी में कार्रवाई के दौरान शांतिभंग करने की संभावना से संबंधित पुलिस रिपोर्ट मिली थी।
इस आधार पर कुछ लोगों को चिह्नित कर पाबंद किया गया है, उनसे मुचलके भराए जाएंगे। इधर राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि धामी सरकार राज्य की अवधारणा से जुड़े सवालों को बुलडोजर से रौंदना चाहती है।
इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी तरह से अनर्गल बयानबाजी और भड़काऊ संदेश प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह गंभीर रही। दो सुपर जोन, सात जोन में क्षेत्र को विभाजित किया गया था। - मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल
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