रामनगर अतिक्रमण: एक माह बाद बेटी का निकाह, घर टूटने से चिंता में बदली खुशिंया

जागरण संवाददाता, रामनगर। नई बस्ती पुछड़ी में एक परिवार ऐसा भी था, जिसकी खुशियां अब चिंता में बदल गई। तीन दिन बाद बेटी का निकाह था, लेकिन उससे पहले ही घर उजड़ गया।

नई बस्ती पुछड़ी निवासी साबिर ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी का निकाह चार व पांच नवंबर को होना था। परिवार के लोग निकाह की तैयारी में लगे थे। लेकिन वन विभाग की कार्रवाई ने हमारे सामने परेशानी खड़ी कर दी है।