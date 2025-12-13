बैटरी चोरी के शक से गांव वाले कर रहे थे चेंकिंग, खुली ऐसे अवैध धंधे की पोल; लोग रह गए सन्न
नैनीताल, उत्तराखंड में बैटरी चोरी के शक में ग्रामीणों द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान एक अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ। चेकिंग के दौरान, ग्रामीणों को कुछ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, हल्दूचौड़। वाहन की बैटरी चोरी के शक में ग्रामीणों द्वारा की गई छानबीन में क्षेत्र में सक्रिय अवैध शराब का नेटवर्क सामने आ गया। मामले के उजागर होते ही पुलिस हरकत में आई और छापेमारी कर अवैध शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि चार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
बेरीपडाव के खड़कपुर निवासी भगवान शर्मा की डंपर गौला नदी के बेरीपड़ाव गेट के पास एक प्लाट में खड़ी थी, जहां से बीती रात वाहन की बैटरी चोरी हो गई। चोरी के बाद ग्रामीणों ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की तो उन्होंने बैटरी चोरी से इनकार करते हुए शराब की पेटी ले जाने की बात स्वीकार कर ली। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
पुलिस ने प्रसारित वीडियो में बताए गए नाम के आधार पर छापेमारी कर एक तस्कर गौरव को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 42 पाउच देशी और 28 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
चौकी प्रभारी शंकर सिंह नयाल ने बताया कि पुलिस अवैध नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हिरासत में लिए गए अन्य संदिग्धों से देर शाम तक पूछताछ जारी रही।
