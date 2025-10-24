जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पत्नी के किसी ओर से अवैध संबंध होने के शक में एक पति ने हैवानियत दिखा दिया। पति ने पत्नी के सिर पर ईंट से कई बार वार किए। लहुलुहान व खून से लथपथ हालत में महिला को डा. सुशीला तिवारी से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बेटी की तहरीर पर बनभूलुपरा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

बनभूलपुरा थाना क्षेत्र निवासी इंतजार अपनी 50 वर्षीय पत्नी के साथ रहता है। पुलिस के अनुसार इंतजार को पत्नी के चरित्र पर शक था। इसको लेकर अकसर दोनों के बीच कहासुनी व अनबन होती रहती थी। लेकिन गुरुवार को दोनों के बीच काफी बहस हुई। बात मारपीट तक पहुंच गई और आक्रोशित इंतजार ने घर के बाहर पड़ी ईंट उठा ली और पत्नी के सिर पर कई बार वार किया। पत्नी के चिल्लाने पर आसपास के लोग भी घटना स्थल में पहुंच गए।

बुरी तरह घायल व खून से लथपथ हालत में पत्नी जमीन पर गश खाकर गिर गई। पत्नी के बुरी तरह पिटाई करने पर लोगों ने इंतजार को पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में बनभूलपुरा पुलिस और फारेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने इंतजार को हिरासत में लिया और आनन-फानन में पत्नी को उपचार के लिए डा. सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों की जांच में सामने आया कि ईंट से हुए वार से पत्नी के सिर की हड्डी कई जगह से टूट गई है। चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। चिकित्सकों का कहना है कि महिला की हालत बेहद नाजुक है।